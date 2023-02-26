إيران تُلزِم العاملات في الصيدليات بارتداء حجابٍ أسود

أربيل (كوردستان 24)- ألزمت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، جميع النساء العاملات في الصيدليات ارتداء حجاب ذي لون أسود.

وأصدرت المنظمة، السبت، تعليمات خاصة بلباس العاملين والعاملات في الصيدليات بعموم إيران، تضمنت التزام جميع موظفي الصيدلة بـ "السلوك المهني وأخلاقيات الصيدلة وجميع الأمور الإسلامية والقانونية".

ودعت المنظمة صاحب الرخصة "للإشراف على امتثال الصيدلية بإلزام النساء العاملات بارتداء الحجاب ذي اللون الأسود".

كما ودعت المسؤولين الفنيين بضرورة "ارتداء ملابس العمل البيضاء، والموظفين غير الصيدلانيين ارتداء ملابس العمل الخضراء أو الزرقاء، وتلتزم جميع الصيدليات بإرفاق ملحق هذه التعليمات أمام عملاء الصيدلية".

يأتي ذلك، بعد ورود تقارير نشرتها وسائل إعلامٍ إيرانية حكومية، تفيد بإغلاق السلطات عدد من الصيدليات والمكاتب الطبية والمطاعم والمقاهي "بسبب عدم مراعاة الحجاب".

إجراءات الحجاب تلك، تسببت باندلاع احتجاجاتٍ شعبية منتصف سبتمبر أيلول 2022، اتّسعت رقعتها لتشمل معظم المدن الإيرانية، على خلفية وفاة شابة في سجنٍ للشرطة بعد توقيفها بداعي عدم التزامها بالحجاب.

وأدرجت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، تنفيذ خطة الحجاب والعفة ضمن جدول أعمالها.

وأصدرت السلطات الإيرانية تعميمات للمنظمات والمكاتب والمراكز التجارية تطالبها بارتداء الحجاب، والالتزام به.