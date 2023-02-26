سیاسة

اشتباكات  بين جهاز مكافحة الإرهاب وداعش في الأنبار

محافظات الانبار وديالى تشهد في الاونة الاخيرة نشاطا ملحوظا لداعش
author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاحد، 26 شباط  خوضه اشتباكات ضارية مع عناصر "تنظيم داعش" في محافظة الانبار.

وذكر بيان للجهاز تابعته كوردستان 24 ، أن القوات الأمنية "تخوض اشتباكات ضارية مع الدواعش في الانبار"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وتشهد محافظات الانبار وديالى خلال الفترة الأخيرة، الكثير من الخروقات الأمنية، بفعل حركة عناصر "تنظيم داعش" في مناطق متفرقة من المحافظتين.

وأفاد مصدر أمني صباح اليوم، ، بمقتل  4 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لـ"داعش" في قضاء هيت بالأنبار.

وأضاف، أن "الهجوم وقع ضمن قرية الخوضة، فيما كثفت القوات الامنية تواجدها في مكان الحادث".

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