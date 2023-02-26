قلق أمريكي من أسلحة روسية  تصل طهران قريباً

أربيل (كوردستان 24 )- كشفت شبكة "المونيتر" الدولية عن قلق لدى واشنطن من التعاون العسكري بين طهران وموسكو وانتشار معلومات بشأن إنشاء "تحالف عسكري مقرب" بين الطرفين لمواجهة الغرب وواشنطن من خلال ما اشارت اليه كسباق تسلح جديد.

وقالت الشبكة إن "الولايات المتحدة حصلت على معلومات حول نية موسكو تقديم طائرات من نوع سيخوي 35 المتطورة الى إيران، فضلا عن أنظمة الدفاع الجوي اس 400" والتي قالت انها "ستضع القوات الامريكية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والعراق بشكل خاص في دائرة الخطر".

وأكد مسؤول امريكي من القيادة الوسطى بتصريح لم يكشف خلاله عن هويته، تلك المعلومات، مستبعدا قيام البنتاغون الأمريكي بإرسال طائرات الاف 35 او الاف 22 لمواجهة خطر الطائرات الروسية التي من المتوقع ان تصل طهران خلال الأشهر المقبلة، نتيجة لانشغال الإدارة الامريكية بالحرب في أوروبا.

وأضاف أن تطور قدرات إيران العسكرية هو امر نراقبه الان بدقة، مشيرا الى أن القوات الامريكية لجأات الى تعزيز التدريب لرفع جاهزيتها لاخماد القوة الجوية الإيرانية في حال تطلب الامر.

وأشار الى أهمية أن تبقى الولايات المتحدة مسيطرة على الأجواء في مناطق النزاع، مبينا انها أصبحت تحت الخطر بسبب الأنظمة الدفاعية والطائرات التي ستصل إيران من روسيا.