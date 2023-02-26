اجتماعٌ مرتقب بين روسيا وإيران وتركيا وسوريا على مستوى الخارجية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن تحضيراتٍ لإمكانية عقد اجتماعٍ رباعي يجمع وزراء خارجيتها وإيران وتركيا وسوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن "وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران يرتّبون لعقد اجتماع"، بحسب رويترز.

وذكرت وسائل إعلامٍ روسية عن بوغدانوف قوله، "يوجد على جدول الأعمال الآن تنظيم اجتماع رباعي لمسؤولي الشؤون الخارجية، والاستعدادات جارية له".

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من تصريحٍ لنائب وزير الخارجية الروسي، اعتبر فيه أن "الخلافات بين دمشق وأنقرة يمكن تجاوزها".

وأشار إلى أن بلاده "ستواصل مساعدة الطرفين في إيجاد حلول مقبولة لهما، من أجل تطبيع العلاقات واستعادة علاقات حسن الجوار التقليدية السورية التركية".

ورأى بوغدانوف أن "استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين، يجب أن يكون أحد نتائج الجهود المشتركة في هذا الاتجاه".

وقال "إن الاجتماع الذي عقد في موسكو في ديسمبر كانون الأول الماضي بين وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وسوريا، تم خلاله "تحديد المجالات الرئيسية لاستمرار العمل المشترك، وإنشاء آلية خبراء للتنسيق".

وأكّد نائب وزير الخارجية الروسي أن إيران "أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى عملية التفاوض"، لافتاً أن بلاده رحبت بهذه المشاركة.