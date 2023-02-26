فون دير لايين تدعو إلى "مضاعفة الجهود" من أجل إصلاح أوروبي لحق اللجوء

أربيل (كوردستان 24)- دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد إلى المضي في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد مصرع ما لا يقل عن أربعين مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا.

وإذ أعربت في تغريدة عن "حزنها العميق" ل"مأساة" غرق المهاجرين، دعت فون دير لايين إلى "مضاعفة الجهود المتصلة بالشرعة حول المهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط".

وقضى 59 مهاجراً على الاقل في غرق مركب كان يقلهم فجر الأحد على مسافة غير بعيدة من مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.

وقال فينشنزو فوتشي في الساعة 16,00 (15,00 ت غ) لقناة "سكاي تي جي-24" الإخبارية "حتى بضع دقائق خلت، كان عدد القتلى المؤكد 59".