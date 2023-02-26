سیاسة

فون دير لايين تدعو إلى "مضاعفة الجهود" من أجل إصلاح أوروبي لحق اللجوء

وقضى 59 مهاجراً على الاقل في غرق مركب كان يقلهم فجر الأحد
author_image أحمد حاجي
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
العالم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إصلاح أوروبي لحق اللجوء

أربيل (كوردستان 24)- دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد إلى المضي في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد مصرع ما لا يقل عن أربعين مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا.

وإذ أعربت في تغريدة عن "حزنها العميق" ل"مأساة" غرق المهاجرين، دعت فون دير لايين إلى "مضاعفة الجهود المتصلة بالشرعة حول المهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط".

وقضى 59 مهاجراً على الاقل في غرق مركب كان يقلهم فجر الأحد على مسافة غير بعيدة من مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.

وقال فينشنزو فوتشي في الساعة 16,00 (15,00 ت غ) لقناة "سكاي تي جي-24" الإخبارية "حتى بضع دقائق خلت، كان عدد القتلى المؤكد 59".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف