عبد اللطيف رشيد: العراق من أكثر البلدان المتضررة جراء شح المياه والجفاف

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، أن العراق من أكثر البلدان المتضررة جراء شح المياه والجفاف، فيما أشار إلى أهمية أن يتبنى مؤتمر نيويورك للمياه معالجات جذرية لملف المياه والتغيُّرات المناخية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي".

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان "عمق العلاقات التي تربط البلدين"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى "أهمية أن يتبنى مؤتمر نيويورك للمياه معالجات جذرية لملف المياه والتغيُّرات المناخية إذ يعد العراق من أكثر البلدان المتضررة جراء شح المياه والجفاف".

وذكر أن "الاستقرار الذي تشهده المدن العراقية من شأنه أن يسهم في تشجيع الاستثمارات وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للعراقيين"، كما تطرق إلى ملف النازحين، مشيراً إلى "الحالة المأساوية التي تعيشها العوائل النازحة".

ودعا المنظمات الدولية إلى "بذل المزيد من الجهود لتأمين عودة النازحين وتوفير الأجواء المناسبة لهم".

وأكد أن "الحكومة العراقية تولي اهتماماً لترسيخ الأمن والاستقرار وكبح الفساد وتأهيل البنى التحتية وبما يوفر حياة كريمة للمواطنين، مشيداً بـ "جهود الولايات المتحدة في دعم العراق بحربه ضد الإرهاب والتطرف".

بدورها، جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لجهود العراق في "تعزيز أمنه وسيادته"، مثمنة "حرص رئيس الجمهورية على تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وبما يخدم مصلحة الشعبين".

وأكدت السفيرة رومانوسكي على "أهمية مشاركة العراق في مؤتمر المياه المزمع عقده في نيويورك وذلك لما يشهده من شح في المياه وتغيُّرات مناخية قاسية"، معربة عن "أملها أن تسهم مقررات المؤتمر عن معالجات جادة لمشكلة شح المياه في العراق".