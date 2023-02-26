رئيس أركان وزارة البيشمركة يجتمع مع قائد القوات الألمانية في العراق والأردن

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عُزير، اليوم الأحد، مع قائد القوات الألمانية في العراق والأردن الكولونيل سورستن.

وقالت الوزارة في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "اجتمع رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عُزير، اليوم الأحد 26 شباط فبراير 2023، مع القائد الاستشاري للقوات الألمانية في العراق والأردن الكولونيل سورستن.

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث الإصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة، وآخر الخطوات التي وصلت إليها العملية، إضافة إلى المساعدات التي يقدمها التحالف الدولي لقوات البيشمركة".

كما أكد الجانبان حسبما أفاد البيان "أهمية استمرار العلاقات بين وزارة البيشمركة وقوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان والعراق".

من جانبه أعرب رئيس أركان وزارة البيشمركة وفق البيان "عن استعداد وزارته للتعاون والتنسيق بشكل أكبر مع التحالف الدولي، بهدف تعزيز العلاقات في كافة المجالات".