سیاسة

رئيس أركان وزارة البيشمركة يجتمع مع قائد القوات الألمانية في العراق والأردن

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث الإصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة"
author_image أحمد حاجي
جزء من اجتماع رئيس أركان وزارة البيشمركة مع القائد الاستشاري للقوات الألمانية في العراق والأردن
جزء من اجتماع رئيس أركان وزارة البيشمركة مع القائد الاستشاري للقوات الألمانية في العراق والأردن
کوردستان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عُزير القائد الاستشاري للقوات الألمانية في العراق والأردن الكولونيل سورستن

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عُزير، اليوم الأحد، مع قائد القوات الألمانية في العراق والأردن الكولونيل سورستن.

وقالت الوزارة في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "اجتمع رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عُزير، اليوم الأحد 26 شباط فبراير 2023، مع القائد الاستشاري للقوات الألمانية في العراق والأردن الكولونيل سورستن.

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث الإصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة، وآخر الخطوات التي وصلت إليها العملية، إضافة إلى المساعدات التي يقدمها التحالف الدولي لقوات البيشمركة".

كما أكد الجانبان حسبما أفاد البيان "أهمية استمرار العلاقات بين وزارة البيشمركة وقوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان والعراق".

من جانبه أعرب رئيس أركان وزارة البيشمركة وفق البيان "عن استعداد وزارته للتعاون والتنسيق بشكل أكبر مع التحالف الدولي، بهدف تعزيز العلاقات في كافة المجالات".

 

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