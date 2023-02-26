سیاسة

أوميد صباح يعلن عن اتفاق مبدئي بين أربيل وبغداد بشأن موازنة 2023

author_image أحمد حاجي
رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان الدكتور أوميد صباح
رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان الدكتور أوميد صباح
کوردستان أوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان اتفاق مبدئي أربيل وبغداد موازنة عام 2023

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، اليوم الأحد، عن توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق مبدئي بشأن موازنة عام 2023.

وقال أوميد صباح في منشور على حسابه في الفيسبوك، "اجتمعنا اليوم الأحد 26 شباط فبراير 2023، في العاصمة بغداد، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأضاف صباح "بعد بحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، توصلنا إلى اتفاق مبدئي حول مشروع قانون موازنة عام 2023".

من جانبها أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان في بيان اليوم الأحد أن "وفد إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم الدكتور أوميد صباح، ورئيس ديوان الرقابة المالية للإقليم في بغداد خالد جاوشلي، عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان أن "اللقاء الذي حضره نائبا رئيس مجلس الوزراء العراقي فؤاد حسين ومحمد تميم، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، ووزير المالية طيف سامي، ووزير الإعمار بنكين ريكاني، ناقش حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2023".

وأكد البيان أن "الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي لمعالجة القضايا العالقة" بين أربيل وبغداد.

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