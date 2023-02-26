سیاسة

سعدي بيره: الوقت حان لكي يجتمع "الحزب الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني"

author_image أحمد حاجي
عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره
عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره
کوردستان سعدي بيره عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره، اليوم الأحد، أن الوقت حان لكي يجتمع "الحزب الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني".

وقال سعدي بيره في تصريح لكوردستان 24، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني قدم مباردة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني لعقد اجتماع ثنائي بين الطرفين".

وأضاف بيره أن "مبادرة الاتحاد الوطني الكوردستاني متعلقة باجتماعات برلمان كوردستان، وإجراء الانتخابات"، مؤكداً أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني مستعد للبدء بالحوار".

وشدد على أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى ضرورة أن تعقد اللجان المشتركة للحزبين اجتماعاتها، بهدف تحديد وتحليل الخلافات العالقة بين الطرفين".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف