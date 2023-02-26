سعدي بيره: الوقت حان لكي يجتمع "الحزب الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني"

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره، اليوم الأحد، أن الوقت حان لكي يجتمع "الحزب الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني".

وقال سعدي بيره في تصريح لكوردستان 24، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني قدم مباردة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني لعقد اجتماع ثنائي بين الطرفين".

وأضاف بيره أن "مبادرة الاتحاد الوطني الكوردستاني متعلقة باجتماعات برلمان كوردستان، وإجراء الانتخابات"، مؤكداً أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني مستعد للبدء بالحوار".

وشدد على أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى ضرورة أن تعقد اللجان المشتركة للحزبين اجتماعاتها، بهدف تحديد وتحليل الخلافات العالقة بين الطرفين".