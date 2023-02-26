العراق يعلن مقتل 17 عنصراً من داعش بينهم "قيادي بارز جداً"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الأحد مقتل 17 عنصراً من تنظيم داعش بينهم "قيادي بارز جداً"، وذلك في عملية عسكرية غربي البلاد.

وشن جهاز مكافحة الإرهاب هجوماً واسعاً فجر اليوم على مواقع لتنظيم داعش في وادي حوران بصحراء مُحافظة الأنبار غربي البلاد، حسبما أفاد في بيان.

وقال الجهاز في بيانه إن الاشتباكات مع عناصر داعش في تلك المنطقة أسفرت عن مقتل 17 عنصراً من التنظيم "بينهم قيادي بارز جداً".

ولم يشر البيان إلى هوية "القيادي".

وهذه أحدث عملية عسكرية ينفذها العراق ضد فلول داعش في الأنبار بعد حملات مماثلة في المنطقة ذاتها وديالى وصلاح الدين ونينوى منذ هزيمة داعش عام 2017.