توتنهام يعزز موقعه بالمربع الذهبي ويضاعف معاناة تشيلسي وبوتر

أربيل (كوردستان 24)- فاز توتنهام هوتسبير 2-صفر على غريمه وضيفه تشيلسي في قمة لندنية ليعزز موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد ثوان من انطلاق الشوط الثاني، استغل أوليفر سكيب لاعب وسط توتنهام متابعة كرة شتتها إنزو فرنانديز، المنضم إلى تشيلسي في صفقة قياسية بريطانية الشهر الماضي، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حاول الحارس كيبا أريزابالاجا إبعادها لكنها دخلت مرماه.

وأضاف الهداف هاري كين الهدف الثاني من مدى قريب بعد متابعة ركلة ركنية نفذها البديل سون هيونج-مين ولمسها المدافع إريك داير برأسه في الدقيقة 82.

وقال كين قائد منتخب إنجلترا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "تشيلسي منافس صعب علينا في السنوات القليلة الماضية، لذا كان من المهم الفوز للوجود بالقرب من المركز الرابع. بصفة عامة أعتقد أننا حققنا فوزا مستحقا".

وأصبح رصيد توتنهام 45 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بأربع نقاط على نيوكاسل يونايتد خامس الترتيب الذي خاض 23 مباراة وسيلعب أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية اليوم.

وهذا أول فوز لتوتنهام في تسع مباريات على تشيلسي بالدوري.

واستمرت معاناة تشيلسي، الذي أنفق حوالي 300 مليون جنيه إسترليني (358 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتجمد رصيده عند 31 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز العاشر بعدما بقي دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي.

وهذه الخسارة التاسعة لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، ما سيزيد الضغط بكل تأكيد على المدرب جراهام بوتر الذي فاز فريقه مرتين فقط في آخر 15 مباراة في كل المسابقات.

وتولى بوتر المسؤولية في ستامفورد بريدج بعد إقالة توماس توخيل، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2021، في سبتمبر أيلول الماضي.

وقال كريستيان ستيليني مساعد مدرب توتنهام الذي تولى المسؤولية في ظل استمرار تعافي المدرب أنطونيو كونتي من الخضوع لجراحة "كانت رغبتنا... هي الفوز وتقديم مباراة رائعة والقتال على كل كرة".

وأضاف "نحن سعداء من أجل المشجعين والنادي وبكل تأكيد لنا ولأنطونيو الذي لا يزال في بيته".

وأبلغ ستيليني (بي.بي.سي) أنه يتوقع عودة كونتي هذا الأسبوع.

وتلقى المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي بطاقة حمراء في الشوط الأول بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين، قبل أن يكتفي الحكم ببطاقة صفراء بعد مراجعة اللقطة في شاشة حكم الفيديو المساعد.