برشلونة المتصدر يتلقى خسارة مفاجئة أمام ألميريا

أربيل (كوردستان 24)- أهدر برشلونة فرصة تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما تلقى هزيمة مخيبة 1-صفر أمام مضيفه ألميريا بفضل هدف المهاجم البلال توري في الشوط الأول اليوم الأحد.

ويتصدر برشلونة الدوري وله 59 نقطة متقدما بسبع نقاط على ريال مدريد ثاني الترتيب والذي كان تعادل 1-1 مع ضيفه أتليتيكو مدريد أمس السبت.

ويأتي ألميريا في المركز 15 برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين فوق منطقة الهبوط.

وكان ألميريا الطرف الأفضل في الشوط الأول، وسجل هدفه الوحيد بعد 24 دقيقة عندما أرسل لويس سواريز تمريرة طويلة إلى توري الذي تحرك خلف دفاع برشلونة وانطلق نحو منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة إلى داخل المرمى.