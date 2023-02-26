لقاء بين فون دير لايين وسوناك الاثنين في لندن حول بروتوكول ما بعد بريكست

أربيل (كوردستان 24)- تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن الاثنين لمناقشة التعديلات على بروتوكول ايرلندا الشمالية ما بعد بريكست، كما أعلن المسؤولان في بيان مشترك.

وبحسب النص اتفق المسؤولان على "الاجتماع لمواصلة عملهما لإيجاد حلول عملية ومشتركة للتحديات المعقدة حول البروتوكول الخاص بايرلندا وايرلندا الشمالية".

بروتوكول ايرلندا الشمالية هو الموضوع الرئيسي للتوتر بين لندن وبروكسل، بعد ثلاث سنوات على بريكست.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الاجتماع سيعقد في بيركشاير غرب لندن.

وتقع بيركشاير على بعد بضعة كيلومترات من قلعة وندسور، مقر الملك تشارلز الثالث ملك إنكلترا.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن سوناك يدرس إمكان اطلاق اسم "اتفاق وندسور" على أي نص يعدل تطبيق بروتوكول ايرلندا الشمالية.

كما ذكرت وسائل الإعلام أنه من المقرر أن تجتمع فون دير لايين مع الملك تشارلز يوم التوصل إلى اتفاق محتمل على تعديلات البروتوكول. وكان يفترض أصلاً أن تتوجه فون دير لايين إلى بريطانيا السبت وتلتقي الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور لكن الزيارة ألغيت.

وينص البروتوكول الذي تم التفاوض بشأنه في الوقت نفسه مع معاهدة بريسكت، على بقاء ايرلندا الشمالية التي لها الحدود البرية البريطانية الوحيدة مع الاتحاد الأوروبي، في السوق الأوروبية الموحدة مع ضوابط جمركية بين ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.

وتطلب لندن من الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص تخفيف الضوابط الجمركية بين ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة، وهو ما انتقده الوحدويون الايرلنديون الشماليون الذين يرون أن ذلك يمثل تهديداً لوضع مقاطعتهم داخل البلاد.