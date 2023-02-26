أمن

بالفيديو | شرطة كركوك تعتقل شخصاً اعتدى على رجل مرور أثناء واجبه

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کوردستان كركوك شرطة رجل مرور

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة كركوك مساء اليوم الأحد اعتقال أحد الأشخاص الذين اعتدوا بالضرب على رجل مرور في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان إنه "بعد قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء على رجل مرور أثناء تأدية واجبه، تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتسجيل شكوى أصولية بحقهم، وتمكنت مفارز قيادة شرطة كركوك من القبض على أحد منفذي الاعتداء".

وأشارت إلى أنها تعرفت "على باقي الجناة وإصدار أمر القبض والتحري بحقهم، وسيكونون قريباً في قبضة العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وجاء في البيان "تنوه قيادة شرطة كركوك بأنه لا توجد أي سلطة فوق القانون، ولن يكون هناك تساهل أو تهاون في فرض هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع".

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