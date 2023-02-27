 إيران تؤكد دعمها لإعادة بناء العراق

أربيل (كوردستان 24 )- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، 27 شباط دعم بلاده لإعادة بناء العراق من جميع النواحي.

وذكر إعلام وزارة الدفاع في بيان أطلعت عليه كوردستان 24 ، أنه "على هامش زيارته الى جمهورية إيران الإسلامية، التقى وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مكتبه بطهران".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء التباحث بالمواضيع المشتركة الخاصة بالجانب الأمني بين البلدين الجارين"، موضحاً أن "الرئيس الإيراني أعرب عن دعم طهران للمساعي التي يبذلها العراق لإعادة بناء البلاد من جميع النواحي".

وأشار البيان الى أن "وزير الدفاع ثمن دعم الجمهورية الإيرانية للعراق وشعبه خاصة خلال معارك التحرير ضد الإرهاب".