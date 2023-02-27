إيران تؤشر تفاؤلا لعودة العلاقات مع السعودية بعد 5 جولات حوار

أربيل (كوردستان24)- قال حجم الخطوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ان هناك تفاؤلا بشأن عودة العلاقات بين إيران والسعودية، الى وضعها الطبيعي.

وقال عبد اللهيان، في حوار مع قناة العالم الإخبارية، إن "هناك تفاؤلا بشأن عودة العلاقات بين الرياض وطهران إلی وضعها الطبیعي"، مؤكدا في الوقت نفسه أنها مفيدة للبلدین والمنطقة على حد سواء.

وأضاف عبد اللهيان، أن "الجمهوریة الاسلامیة كانت ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودیة، وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقیة، وحاليا نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جدیدة من المحادثات".

وأضاف "نحن علی أمل أن نشهد خطوات وإجراءات ملموسة ونتائج واضحة على الأرض. تحولت تفاهمات محددة إلى خطوات عملية وتنفیذیة، ولكن لا تزال أمامنا مواضیع في طور الحوار بیننا وبین الجانب السعودي".

وقال "نحن نعتقد أن نتيجة هذه المحادثات ستكون خلق أجواء مناسبة لإعادة فتح سفارتي البلدين في العاصمتين في الوقت المناسب، و الجمهوریة الإسلامیة کانت ولاتزال دائما ترحب بسیر المحادثات والتفاعل وعودة العلاقات إلى حالتها الطبیعیة".

وفي مطلع الشهر الجاري زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، العاصمة العراقية بغداد، حيث استعرض ملف استئناف المفاوضات السعودية – الإيرانية، برعاية الحكومة العراقية.