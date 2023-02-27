البدء بتوزيع أموال محصول قمح 2015 على مزارعي كوردستان

أربيل (كوردستان24)- اعلن وزير التجارة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم اليوم الاثنين 27 شباط 2023، أن عملية توزيع أموال محصول القمح لعام 2015 لمزارعي الإقليم، قد بدأت في أربيل.

وقال كمال مسلم في مؤتمر صحفي، ان عملية قبض أموال محصول القمح جاءت بعد جهود حثيثة مع المسؤولين في بغداد.

وقال مسلم، ان محافظة دهوك بدأت منذ أمس في توزيع الأموال، فيما ستبدأ محافظة السليمانية عملية تسديد الأموال للمزارعين، خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح كمال مسلم أن عملية توزيع المبالغ المالية ستستمر، مؤكدا أن كافة المزارعين سيستلمون حقوقهم.