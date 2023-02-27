أمن

سوريا| إصابة مقاتلٍ في "قسد" ومدنيين اثنين بانفجار سيارةٍ بالحسكة

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سوریا الحسكة

أربيل (كوردستان 24)- أصيب مقاتلٌ من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومدنيان بانفجار سيارةٍ في أحد أحياء مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيانٍ له،  "انفجر اليوم الإثنين، بحدود الساعة (10.45) صباحاً، لغم بسيارة في حي الكلاسة بمدينة الحسكة".

وأسفر الانفجار، بحسب بيان "قسد"،  عن جرح أحد مقاتليه، إضافة إلى مواطنين اثنين مدنيين، أحدهما امرأة في السبعين من عمرها.

وأكد البيان أن الأجهزة المختصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، "تواصل التحقيق في الحادث لكشف ملابساته وحيثياته".

وكثيراً ما يُستهدف أفرادٌ من مختلف التشكيلات العسكرية التابعة للإدارة الذاتية، تتبنّى خلايا تنظيم داعش معظم الهجمات التي تقع في أغلبها خارج المدن.

في وقتٍ تستهدف تركيا عسكريين وقياديين في قوات سوريا الديمقراطية عبر طائراتٍ مسيّرة تتواجد بشكلٍ شبه دائم في أجواء المنطقة.

 

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