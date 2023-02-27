مسرور بارزاني يخصص نحو 3 مليارات دينار لحل مشكلة نقص المياه

أربيل (كوردستان24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على تخصيص ما يقرب من ثلاثة مليارات دينار، لحل مشكلة نقص المياه في الإقليم.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان اليوم الاثنين 27 شباط 2023، بأن مسرور بارزاني وافق على تخصيص 2 مليار و878 مليون دينار لحفر 40 بئرا لمياه الشرب.

وبحسب البيان، فإن المبلغ المخصص سيتم تخصيصه من الميزانية المالية لوزارة البلديات والسياحة.

وأضاف "نظرا لآثار الجفاف وزيادة الطلب على استخدام المياه، فإن التشكيلة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، تنفذ بشكل متواصل خططا لتطوير مشاريع مياه الشرب في المناطق التي تعاني نقصا في المياه".