أنقرة تعلن استئناف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا الى الناتو

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو اليوم الاثنين، أن المفاوضات بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستعود في 9 مارس المقبل.

وقال تشاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، إن "الاجتماع سيعقد في التاسع من مارس".

وأوقفت تركيا المفاوضات نهاية يناير، وأرجأت خصوصا اجتماعا ثلاثيا كان مقررا في فبراير بعد تظاهرات عدة مناهضة لتركيا وللإسلام في ستوكهولم.

وأقر وزير الخارجية التركي بوجود بعض التقدم في المفاوضات إلا أنه اعتبر في حديثه، الاثنين، "أن السويد لم تتخذ أي إجراء مرضٍ" حتى الآن.

وأضاف أوغلو الذي وقف إلى جانب نظيره المجري، بيتر سيارتو، "من دون هذا التقدم يستحيل علينا القبول بانضمام السويد إلى حلف شمال الطلسي".

والمح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مطلع فبراير إلى أن البرلمان التركي قد يصادق على انضمام فنلندا من دون السويد رغم أن البلدين تقدما بطلبهما بالتزامن.

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة له إلى أنقرة في منتصف فبراير إلى ضم فنلندا والسويد "الآن" بعدما عطلت أنقرة طلب ترشيحهما للانضمام إلى الناتو منذ مايو.