سیاسة

النقل تكشف عن دراسة لتخفيض تذاكر الطيران والعودة إلى الأجواء الأوروبية

" جهود لتجاوز العقبات على الطيران العراقي والعودة مرة أخرى للطيران في أوروبا "
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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - كشفت وزارة النقل عن دراسة لتخفيض تذاكر الطيران فيما أكدت استمرار جهودها لعودة الطائر الأخضر فوق الأجواء الأوروبية .

وقال مدير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل كريم كاظم حسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين أن" المباحاثات والجهود مستمرة من كل مفاصل العمل في الخطوط الجوية العراقية لتجاوز العقبات على الطيران العراقي والعودة مرة أخرى للطيران في أوروبا ".
وأضاف أن "هناك مؤتمراً سيعقد منتصف آذار المقبل لمراجعة العقبات بخصوص الحظر الأوروبي على الطيران العراقي بحضور وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) .
وفي سياق آخر، بين حسين أنه"يجري الآن إعداد دراسة جديدة لأسعار تذاكر الطيران والعمل جارٍ باتجاه تخفيض الأسعار إذا ما تطلب الأمر في الخطوط الجوية العراقية".

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