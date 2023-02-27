الإعلان عن الموعد الجديد لإطلاق أطول رحلة عربية للفضاء

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت شركة "سبيس إكس"، اليوم الاثنين، 27 شباط عن الموعد الجديد لإطلاق مهمة Crew 6، التي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد إلغاء المحاولة بسبب مشاكل فنية في اللحظات الأخيرة.

وأفادت سبيس إكس بأن موعد إطلاق مهمة Crew 6 سيكون يوم الثاني مارس المقبل.

وكان من المقرر أن تنطلق المهمة على متن مركبة "دراغون"، التابعة لشركة سبيس إكس، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة، وصولا إلى محطة الفضاء الدولية، قبل أن تجبر مشكلة فنية في اللحظات الأخيرة شركة سبيس إكس، التي أسسها الملياردير إيلون ماسك، على إلغاء محاولة لإطلاق أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا.

وتوقف العد التنازلي مع بقاء دقيقتين فقط على الإقلاع منمركز كينيدي للفضاء. ومع تبقي جزء من الثانية فقط على الانطلاق، لم يكن هناك وقت للتعامل مع المشكلة التي كانت في نظام اشتعال المحرك.