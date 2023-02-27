اليابان تعتزم منح العراق آلات خاصة بالري

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم اليابان منح العراق آلات حديثة بمجال الري وأجهزة الضخ ونظام القنوات، من خلال القروض، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية.

وقال السفير الياباني في العراق، فوتوشي ماتسوموتو، هناك "مساعي لدعم محافظة بابل في مجال الري من خلال القرض الياباني، فضلاً عن الدعم التكنيكي، إلى جانب تقديم محاضرات إلى الخبراء العراقيين حول إدارة الري في المحافظات".

يأتي ذلك، خلال لقاءٍ جمع السفير الياباني بمحافظ بابل، تباحثا أبرز المشاكل التي تواجهها المحافظة، في مقدمتها تدني مستوى المياه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار ماتسوموتو "خلال الفترة المقبلة، تعتزم اليابان منح العراق بعض الماكنات وأجهزة الضخ ونظام القنوات في مجال الري من خلال قروض الري وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية، لاسيما أن نظام الري مهم جداً في قطاع الزراعة".

وأضاف "التعاون الياباني سيشمل مجال الآثار في محافظة بابل، نتيجة وجود العديد من الآثار بما في ذلك (كيش) والتي تعد من أهم الأماكن للتنقيب"، مبيناً، أن "الفرق اليابانية عملت ومنذ أكثر من 30 عاماً هناك".

وأعرب السفير الياباني عن "أمله بعودة الفريق الياباني من الخبراء إلى كيش، بغية تقديم الخبرات للعراقيين وبالتالي تشجيع السياحة في بابل".