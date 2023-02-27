بعد 60 عامًا.. "نوكيا" تغير شعارها فهل تغير إستراتيجيتها؟

أربیل (كوردستان 24 ) -أعلنت شركة "نوكيا" (Nokia) الفنلندية، عن خطط لتغيير هوية علامتها التجارية لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عامًا بشعار جديد، بحيث تركز الشركة المصنعة لمعدات الاتصالات على استعادة النمو القوي في مجال التكنولوجيا. ويتضمن الشعار الجديد 5 أشكال مختلفة تشكل كلمة "نوكيا"، كما تم تغيير اللون الأزرق المميز للشعار القديم لمجموعة من الألوان الأخری.

الرئيس التنفيذي لـ"نوكيا" بيكا لوندمارك، قال لرويترز "كان هناك ارتباط كبير لنوكيا بالهواتف الذكية، لكننا في الوقت الحاضر شركة تكنولوجيا أعمال".

وجاء حديث لوندمارك حول تحديث أعمال "نوكيا" عشية المؤتمر العالمي للجوال السنوي (MWC) الذي يفتح في برشلونة يوم الاثنين ويستمر حتى 2 مارس/آذار.

بعد توليه المنصب الأعلى في الشركة الفنلندية المتعثرة في عام 2020، وضع لوندمارك إستراتيجية من 3 مراحل: إعادة التعيين، والتسريع، وتغيير النطاق. ومع اكتمال مرحلة إعادة التعيين، قال لوندمارك إن المرحلة الثانية قد بدأت.

وبينما لا تزال "نوكيا" تهدف إلى تنمية أعمال مزودي الخدمات، حيث تبيع المعدات لشركات الاتصالات، ينصب تركيزها الرئيسي حاليًا على بيع المعدات لشركات أخرى.

وقد دخلت شركات التكنولوجيا الكبرى في شراكة مع صانعي معدات الاتصالات مثل "نوكيا"، لبيع شبكات الجيل الخامس الخاصة والمعدات التقنية للمصانع الآلية للعملاء، ومعظم العملاء في قطاع التصنيع.

وتخطط الشركة الفنلندية لمراجعة مسار نمو أعمالها المختلفة والنظر في البدائل، بما في ذلك سحب الاستثمارات.

وقال لوندمارك إن "الإشارة واضحة للغاية. نريد فقط أن نعمل في أعمال يمكننا أن نرى فيها ريادة عالمية".

ومن المنتظر أن يجعل تحرك "نوكيا" نحو أتمتة المصانع ومراكز البيانات، في مواجهة مع شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت (Microsoft) وأمازون (Amazon).

المصدر : رويترز