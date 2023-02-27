التجارة: وصول أكثر من 40 الف طن رز تايلندي للسلة الغذائية

أربيل (كوردستان 24 )- أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، اليوم الاثنين، 27 الاثنين وصول أكثر من 40 ألف طن من الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية.

وقالت مدير عام الشركة لمى هاشم الموسوي في بيان إن "الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء في المياه الإقليمية وهي محملة بـمادة الرز التايلندي المقرر تجهيزه ضمن السلة الغذائية ".

واوضحت أن "فريقا من فاحصي المختبر سحبوا نماذج الرز بغية القيام بفحصه اوليا ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة في بغداد لاستكمال بقية الاجراءات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل إطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء".

وأشارت الى "وصول 96 حاوية معجون الطماطم وبكمية 1927776 طن زنة 400 و 800 غرام لصالح السلة الغذائية أيضا، كما تم سحب النماذج من مادة المعجون لغرض فحصه وبيان صلاحيته للاستهلاك البشري".