سیاسة

البرلمان يؤجل مناقشة قانون انتخابات المحافظات

" تشكيل لجنة مختصة باختيار مجلس المفوضين لمفوضية حقوق الإنسان"
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العراق

اربيل (كوردستان 24 ) - أجل مجلس النواب، اليوم الإثنين، 27 شباط مناقشة تعديل مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما صوت على تشكيل لجنة مختصة باختيار مجلس المفوضين لمفوضية حقوق الإنسان.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تابعته كوردستان 24 ، أن "مجلس النواب صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 إلى جلسة يوم السبت المُقبل".

وأضافت أن "مجلس النواب صوت أيضاً على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، الجلسة رقم (9) من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية في الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

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