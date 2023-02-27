سیاسة

البنك الدولي: زلزالا تركيا تسببا في أضرار بقيمة 34.2 مليار دولار

author_image Kurdistan24 اربیل
ترکیا تركيا زلزال البنك الدولي

أربيل (كوردستان 24)- قال البنك الدولي اليوم الاثنين إن الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من الشهر الجاري تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار.

وأضاف هامبرتو لوبيز مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون ضعفي ذلك.

وأشار إلى أنه بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضاً ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 بالمئة وأربعة بالمئة.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

شبكة الصحفيين الكورد تطالب الإدارة الذاتية بالكشف عن مصير أحد أعضائها
  51 دقائق
کوردستان

"لا يمكن التنبؤ بالزلازل".. محافظ أربيل يدعو إلى مراجعة شروط السلامة وتشديدها
  1 ساعة
العراق

العراق يعلن تشكيل "غرفة طوارئ" استعداداً للزلازل والفيضانات
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف