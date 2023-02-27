البنك الدولي: زلزالا تركيا تسببا في أضرار بقيمة 34.2 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- قال البنك الدولي اليوم الاثنين إن الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من الشهر الجاري تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار.

وأضاف هامبرتو لوبيز مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون ضعفي ذلك.

وأشار إلى أنه بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضاً ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 بالمئة وأربعة بالمئة.