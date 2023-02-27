العراق يعلن تشكيل "غرفة طوارئ" استعداداً للزلازل والفيضانات

أربيل (كوردستان 24)- قرر العراق اليوم الاثنين تشكيل غرفة طوارئ تحسباً للزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وأودت بحياة آلاف المواطنين في البلدين المتجاورين.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات التركية مقتل شخص واحد وإصابة 69 آخرين وانهيار 29 مبنى إثر زلزال جديد ضرب جنوب شرق البلاد، مما أدى إلى رفع درجة أعمال الإغاثة لإنقاذ العديد من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض.

وجاء زلزال اليوم، الذي بلغت قوته 5.6 درجة فيما كان مركزه على عمق 6.15 كيلومتر، بعد ثلاثة أسابيع من الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وترأست وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو اجتماعاً موسعاً طارئاً في بغداد بحضور رئيس ممثلية إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى وممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، حسبما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

وأضاف البيان أن الاجتماع عُقد "استعداداً لمواجهة الكوارث الطبيعية المستمرة التي تمر بها المنطقة وما يصاحبها من تدمير وما تخلفه من عمليات نزوح للعوائل".

ونقل البيان عن إيفان جابرو قولها إن العراق قد يتعرض إلى زلازل وهزات أرضية وفيضانات بسبب التغييرات المناخية متأثراً بما حدث في دول الجوار في الآونة الأخيرة.

وأضافت "عملت الوزارة على تشكيل غرفة عمليات الطوارئ التي تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها فئات عناية الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة ولتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات".

وتقرر خلال الاجتماع إعداد خطة متكاملة تضم ثلاث مراحل (ما قبل الأزمة وعند حدوثها ومرحلة ما بعد الأزمة) وتستند إلى الجهد المشترك، وتشتمل على اختيار مناطق لإجلاء وإيواء العوائل.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية آفاد أمس الأحد ارتفاع عدد القتلى بسبب الزلزال المدمر الذي وقع منذ ثلاثة أسابيع إلى 44374 شخص.

وأودت الزلازل بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية.