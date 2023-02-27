شبكة الصحفيين الكورد تطالب الإدارة الذاتية بالكشف عن مصير أحد أعضائها

أربيل (كوردستان 24)- طالبت شبكة الصحفيين الكورد السوريين اليوم الاثنين الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بالكشف عن مصير العضو في الشبكة كوران عزم.

وقالت الشبكة في بيان إن "مجموعة ملثمة ترتدي الزيّ العسكري اعتقلت الزميل كوران عزم بشكل تعسفيّ في مدينة قامشلو، ودون وجود أيّ مذكرة توقيف بحقه".

ونقل البيان عن مصادر خاصة قولها إن "المجموعة الملثمة اعتقلت عزم أثناء وجوده في متجره بالسوق الرئيس في مدينة قامشلو، واقتادته إلى جهة مجهولة دون توضيح الأسباب".

وجاء في البيان "إننا في شبكة الصحفيين الكورد السوريين، وفي الوقت الذي نطالب فيه سلطات الإدارة الذاتية بالكشف عن مكان وجوده وإطلاق سراحه فوراً، نحمّل الجهة التي اعتقلته مسؤولية سلامته، وعدم تعرضه لأيّ أذى أو انتهاك جسدي".

وأوضحت الشبكة في بيانها أن "عملية الاعتقال تمت بشكلِ تعسفيّ، وخارج الطرق الشرعية والقانونية للتحقق مما كان سبباً في اعتقاله".

ولم تعقب الإدارة الذاتية على بيان شبكة الصحفيين الكورد.