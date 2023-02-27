أمن

بالفيديو | السوداني يتوعد بملاحقة قتلة "المدفعي": لن يفلتوا من قبضة العدالة

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق

أربيل (كوردستان 24)- توعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين بملاحقة قتلة أحد الأطباء في محافظة ديالى، وقال إنهم لن يفلتوا من قبضة العدالة.

جاء ذلك في تعزية قدمها السوداني لذوي الطبيب أحمد طلال المدفعي الذي اغتاله مسلحون مجهولون أمام عيادته بمحافظة ديالى.

وذكر بيان حكومي أن السوداني أوفد وزير الصحة ومستشار رئيس مجلس الوزراء "لتقديم التعازي لذوي الشهيد وحضور مجلس الفاتحة المقام على روحه الطاهرة، والتعبير عن عميق المواساة لأهله ومحبّيه".

وقال السوداني في اتصال هاتفي مع ذوي الطبيب المغدور، إنه يتابع يومياً "تفاصيل التحرّي والتحقيق، والإجراءات بملاحقة الجناة".

وأضاف أن القتلة "سيُقدمون للعدالة ولن يفلتوا من قبضتها"، كما عبّر عن رفضه "للجريمة والتصميم على وضع حدّ لها"، بحسب البيان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف