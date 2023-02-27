بالفيديو | السوداني يتوعد بملاحقة قتلة "المدفعي": لن يفلتوا من قبضة العدالة

أربيل (كوردستان 24)- توعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين بملاحقة قتلة أحد الأطباء في محافظة ديالى، وقال إنهم لن يفلتوا من قبضة العدالة.

جاء ذلك في تعزية قدمها السوداني لذوي الطبيب أحمد طلال المدفعي الذي اغتاله مسلحون مجهولون أمام عيادته بمحافظة ديالى.

وذكر بيان حكومي أن السوداني أوفد وزير الصحة ومستشار رئيس مجلس الوزراء "لتقديم التعازي لذوي الشهيد وحضور مجلس الفاتحة المقام على روحه الطاهرة، والتعبير عن عميق المواساة لأهله ومحبّيه".

وقال السوداني في اتصال هاتفي مع ذوي الطبيب المغدور، إنه يتابع يومياً "تفاصيل التحرّي والتحقيق، والإجراءات بملاحقة الجناة".

وأضاف أن القتلة "سيُقدمون للعدالة ولن يفلتوا من قبضتها"، كما عبّر عن رفضه "للجريمة والتصميم على وضع حدّ لها"، بحسب البيان.