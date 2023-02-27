اقتصاد

كوردستان تقترب من إنجاز طريق استراتيجي يربطها بباقي مدن العراق

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير الطرق في إدارة كرميان عدنان خليل اليوم الاثنين عن إنجاز ثلاث مراحل من طريق استراتيجي يربط كوردستان بباقي مدن العراق.

ويعتبر طريق كلار - كفري ذي المسارين من أهم المشاريع التي قلصت فارق السفر بين المدينتين من 60 دقيقة إلى 30 دقيقة، بالإضافة إلى ربط إقليم كوردستان بالمدن العراقية الأخرى.

وقال عدنان خليل إن "المشروع يتكون من أربع مراحل، انجز ثلاث منها بطول ثمانية كيلومترات وبعرض 11 متراً لغاية الآن".

وتابع "يتم العمل حالياً على المرحلة الرابعة التي يبلغ طولها 26 كيلومتراً"، مشيراً في الوقت نفسه أن تكلفة المشروع تبلغ 44 مليار دينار.

وأضاف خليل أن العمل متواصل في المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز بلغت 94 بالمئة.

 

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