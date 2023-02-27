بالفيديو | حيدر اللامي: اشتراك حكومة كوردستان في صياغة قانون الموازنة "أمر إيجابي كبير"

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي اليوم الاثنين إن مشاركة حكومة إقليم كوردستان في صياغة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية "أمر إيجابي".

وأضاف اللامي في مقابلة مع كوردستان 24 أن "حكومة إقليم كوردستان لأول مرة تشترك في نقاشات تحت قبة البرلمان في مشروع الموازنة".

وتابع "هذا امر إيجابي كبير ويدل على أن الإخوة في الإقليم يحافظون على حقوقهم... والنقطة الجوهرية التي يجب أن يفهمها الجميع (تتمثل) بأن الإقليم هو جزء مهم في العراق، ومشاريعه وبنيته التحتية وجميع احتياجاته هي واجب ضروري من ضروريات العمل على بغداد والنجف والبصرة".

وأضاف اللامي أنه "يجب أن يكون التخمين في الموازنة لهم (الكورد) أمر حقيقي، ويجب أن تكون هذه الموازنة مستقرة تعي ما موجود بهذه المرحلة".

وأعرب اللامي عن اعتقاده بأن تكون موازنة 2023 "الأكثر استقراراً".

وقال إن "ميزانية كوردستان هي أمر حتمي ليس فقط على الإطار أو دولة القانون إنما هذا هو مفروغ منه، لأن إقليم كوردستان هو جزء مهم في العملية السياسية، والمركز عليه التزامات تجاه الإقليم، كذلك الإقليم عليه التزامات تجاه المركز، والالتزامات المتبادلة تكون نتيجة هذا الاستقرار".