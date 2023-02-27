إقليم كوردستان يسعى لاستقطاب الشركات الاستثمارية الفرنسية

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان لدى فرنسا علي دولمري، إن باريس ترتبط بعلاقات متينة مع كوردستان على الصعد كافة.

ونقل الموقع الرسمي للحكومة عن دولمري قوله "فرنسا هي إحدى الدول التي تتمتع بعلاقات جيدة مع إقليم كوردستان على الصعد كافة، سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً وثقافياً، وحتى من حيث الاهتمام بالجالية الكوردستانية وخدمتها... وما زيارة الرئيس ماكرون إلى إقليم كوردستان في آب 2021، إلا دليلاً على عمق العلاقات".

وأشار إلى أن "العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وفرنسا جيدة، ولكنها ليست بمستوى الطموح لجملة من الأسباب، ومنها حرب داعش وكذلك الصواريخ التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة الماضية تحت ذرائع شتى، لكننا مع هذا، أدّينا عملنا".

وتابع دولمري قائلاً "لدينا برنامج لعقد مؤتمر اقتصادي لبناء الثقة مع الشركات الفرنسية للقدوم إلى إقليم كوردستان الذي يعد بيئة مواتية للاستثمار، نظراً لما يتمتع به من استقرار، خاصة وأن هيئة الاستثمار توفر تسهيلات كثيرة لجميع المستثمرين".

وأعرب مسؤول الممثلية عن أمله باستقطاب وفد من الشركات الفرنسية العملاقة إلى إقليم كوردستان هذا العام، وأردف قائلاً "سنعمل على إيصال منتجات إقليم كوردستان إلى الأسواق الفرنسية".

واستدرك دولمري بالقول "لكن هذا الأمر يتطلب عملاً، ولا يتحقق في ليلة وضحاها، لأن ما شرعت به حكومة إقليم كوردستان يمثل البداية".