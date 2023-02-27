العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم المنتوج المحلي من البيض

أربيل (كوردستان 24)- قرر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق اليوم الاثنين دعم المنتوج المحلي من البيض، حسبما ذكره بيان رسمي.

جاء ذلك في جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنيّة للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

وذكر المجلس في بيانه أنه استضاف وزير الصحة ومدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية لبحث تسهيل عمل قطاع الصحة وتوفير الأدوية والمُستلزمات الطبية والمُختبرات الحديثة للنهوض بالواقع الصحيّ.

وناقش المجلس المواضيع الاقتصادية المدرجة على جدول أعماله وأتخذ العديد من القرارات الاقتصادية بخصوصها.

واستضاف المجلس الوكيل الفنيّ لوزارة الزراعة وأتخذ قراراً بـ"دعم المنتوج المحلي من بيض المائدة من خلال حث وزارة التجارة على التعاقد مع المنتجين المحليين بموجب عقود مبرمة بينهما لشراء المنتوج في حال انخفاض أسعار بيض المائدة عن متوسط كلف الإنتاج المحليّ مع دعم اللقاحات والأدوية والأعلاف من خلال التوصية لتخفيض الرسوم المفروضة عليها".