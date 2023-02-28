موسكو ترفض استئناف المشاركة في معاهدة ستارت النووية إلا بشرط واحد

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الثلاثاء، إن روسيا لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية "ستارت" مع الولايات المتحدة، إلى حين استماع واشنطن إلى موقف موسكو.

يأتي ذلك بعد أيام من خطاب للرئيس فلاديمير بوتين أعلن فيه تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر بمحاولات ضرب القواعد الجوية الاستراتيجية الروسية.

وتعد معاهدة "نيو ستارت" أحدث اتفاق ثنائي يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم، وتنص على حد ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأسا نوويا لكل منهما كحد أقصى.

ووجه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي تحذيرا للغرب بشأن الحرب في أوكرانيا، وأعلن قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الأخيرة، بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعدها الجوية الاستراتيجية.