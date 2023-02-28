سیاسة

موسكو ترفض استئناف المشاركة في معاهدة ستارت النووية إلا بشرط واحد

author_image سوار أحمد
العالم الكرملن معاهدة ستارت روسيا امريكا

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الثلاثاء، إن روسيا لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية "ستارت" مع الولايات المتحدة، إلى حين استماع واشنطن إلى موقف موسكو. 

 يأتي ذلك بعد أيام من خطاب للرئيس فلاديمير بوتين أعلن فيه تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر بمحاولات ضرب القواعد الجوية الاستراتيجية الروسية.

 وتعد معاهدة "نيو ستارت" أحدث اتفاق ثنائي يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم، وتنص على حد ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأسا نوويا لكل منهما كحد أقصى.

ووجه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي تحذيرا للغرب بشأن الحرب في أوكرانيا، وأعلن قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الأخيرة، بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعدها الجوية الاستراتيجية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف