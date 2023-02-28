كندا تحظر تيك توك والولايات المتحدة تمهل الهيئات 30 يوما لحظر التطبيق

أربيل (كوردستان24)- حظرت الحكومة الكندية الإثنين تطبيق تيك توك على جميع هواتفها وأجهزتها، بذريعة حماية البيانات، وقالت إن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا "خلص إلى أن التطبيق ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدد الخصوصية والأمن".

وحذرت الحكومة من أن "أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف".

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها، فيما أمهل البيت الأبيض الإثنين الهيئات الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من أجهزة الحكومة الاتحادية.

وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، تحت مجهر الغرب منذ أشهر، بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.