عشرات حالات التسمّم بمركز لإيواء "لاجئي الزلازل" في سوريا

أربيل (كوردستان24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأثنين، ان أكثر من 100 شخص، أصيبوا بأعراض تسمم غذائي، تشمل الغثيان والقيء والإسهال، في مركز للإيواء بمدينة حلب.

وقال المرصد إنه "منذ 24 فبراير الحالي وحتى الاثنين، تم إسعاف 33 حالة منهم إلى مشافي الجامعة والرازي بحلب، نتيجة تناولهم وجبات داخل مركز لإيواء المتضررين من الزلزال في حي بستان القصر بحلب".

وذكرت مصادر طبية إن "المصابين شعروا بالغثيان والقيء والإسهال، ظهرت لديهم تلك الأعراض بعد تناول وجبات الطعام المجانية المقدمة من المركز"، وأكدت المصادر أنه "تم علاج معظم الحالات وتخريجها بعد ساعات، مع الاحتفاظ ببعضها تحت المراقبة وإشراف الأطباء".

ونقل المرصد السوري -ومقره بريطانيا- عن مصادر، أن "تعرض الطعام لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الفائتة، يتسبب بفساد الطعام، فضلا عن الحالة الصحية السيئة للمواطنين في هذه الأوقات".

وأشار المرصد الى أن مراكز الإيواء في مدينة حلب، تعاني من عجز بتغطية الاحتياجات اليومية الأساسية، ووجود نقص في الأغطية والبطانيات.