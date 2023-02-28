انخفاض أسعار خام البصرة مع تذبذب الأسعار العالمية للنفط

أربيل (كوردستان24)- انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الثلاثاء، مع تذبذب الأسعار العالمية للنفط.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 29 سنتا بما يعادل 0.36 بالمئة ليصل الى 79.21 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 29 سنتا بما يعادل 0.39 بالمئة ليصل الى 73.46 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية أمس الثلاثاء انخفاضا بأكثر من 1 بالمئة مع توقعات خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية مما ينذر بنمو اقتصادي ضعيف قبل ان ترتفع الأسعار بشكل طفيف اليوم مع خطط روسيا لخفض إنتاجها النفطي.