تشافي مهدّد بالإقالة من تدريب برشلونة.. والفوز في كلاسيكو الكأس قد ينقذه

أربيل (كوردستان 24)- عاد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز إلى دائرة الانتقادات بعد الهزيمة المدوية التي تعرّض لها الفريق أمام ألميريا يوم الأحد.

وحرمت تلك الهزيمة النادي من فرصة الاقتراب من تحقيق لقب الدوري الإسباني عبر توسيع الفارق مع الغريم التقليدي ريال مدريد إلى 10 نقاط.

ورغم أن برشلونة ما زال يتربّع على صدارة الليجا بفارق 7 نقاط، ولم يتعثّر الفريق سوى في 4 مباريات من أصل 23 مباراة خاضها منذ بداية الموسم، إلا أن الشكوك أحاطت بـ هيرنانديز مجدداً في الآونة الأخيرة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، بات مستقبل تشافي متوقفاً على نتيجة مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك، والتي سيلعب فيها لقاء الذهاب يوم الخميس القادم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب صحيفة "آس" الشهيرة، فإن رئيس برشلونة خوان لابورتا، يرى أن نتائج وأداء الفريق هذا الموسم لا تعكس حجم الإنفاق الكبير الذي قام به النادي في سوق الانتقالات، والمخاطرة الكبيرة التي قامت بها الإدارة بالروافع الاقتصادية.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي، ثم فشل الفريق بالتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد السقوط أمام مانشستر يونايتد في دور خروج المغلوب.

وأضافت الصحيفة، أن خوان لابورتا كان طوال الفترة الماضية من أكبر الداعمين لتشافي، رغم أنه لم يكن من خياراته المفضلة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

لكن مخزون الثقة الذي يحظى به تشافي من إدارة البرسا بدأ ينفذ مؤخراً، وربما يبدأ خوان لابورتا بالتفكير في إقالة المدرب الشاب إن أخفق الفريق في كلاسيكو الكأس، وتقلص الفارق مع ريال مدريد في الليجا بشكل أكبر.