أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة اربيل

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 154950 دينار عراقي

100 يورو = 162500 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 185000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8100 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 2900 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2030 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 475.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 420000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 360000 دينار عراقي