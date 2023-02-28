أمن

المخابرات التركية تختطف مقاتلاً في "العمال الكوردستاني" من السليمانية

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عنصران من الشرطة التركية- صورة تعبيرية (وكالات)
عنصران من الشرطة التركية- صورة تعبيرية (وكالات)
ترکیا حزب العمال الكوردستاني رمضان غونيش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن المخابرات التركية المعروفة باسم "MIT" اختطفت أحد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني من مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقالت الوكالة إن المقاتل ويدعى "رمضان غونيش" "متورّط في قتل 60 من أفراد قوات الأمن التركي" من خلال مشاركته في 12 هجوماً.

ولم تذكر الوكالة التركية ظروف اختطاف "غونيش" من مدينة السليمانية، كذلك لم يعلّق حزب العمال الكوردستاني على حادثة الاختطاف حتى لحظة إعداد الخبر.

وبحسب الأناضول، انضم رمضان غونيش إلى حزب العمال الكوردستاني عام 2008، وشارك في نشاطات الحزب ضمن إقليم كوردستان وسوريا.

 

 

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