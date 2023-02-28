القوات الأمنية تعتقل 12 مطلوبا في خمس محافظات عراقية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء، عن القبض على 12 إرهابياً في خمس محافظات.

وذكر بيان للمديرية، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات الانبار وميسان وصلاح الدين والفرق السابعة والثامنة والرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (بغداد والانبار وميسان وكركوك وصلاح الدين)".

واضاف ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 12 إرهابياً مطلوباً للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في اقضية (رمانة وعنة والمجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والايسر وعامرية الفلوجة والدورة)"، مؤكداً "تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".