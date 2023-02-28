واشنطن تنفي إرسال رسائل إلى طهران حول إحياء الاتفاق النووي

أربيل (كوردستان 24)- نفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إرسال بلاده رسالة إلى إيران لإحياء الاتفاق النووي معها.

وقال برايس خلال مؤتمرٍ صحفي "إنهم لم يبعثوا بأية رسالة عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى نظيره الإيراني".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكّد الاثنين، أن طهران تلقت رسالة من واشنطن عبر نظيره العراقي تفيد باستعداد الولايات المتحدة للعودة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

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في غضون ذلك، أوضح برايس، أن "إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن على جدول الأعمال منذ أشهر، ولم نرسل أية رسالة إلى إيران. لا أستطيع أن أقول لماذا تحاول السلطات الإيرانية خداع العالم؟".

وأضاف "السلطات الإيرانية فقط تستطيع أن تجيب عن سبب استمرارها في الكذب، ويمكن للسلطات الإيرانية أن تكرر كلماتها بقدر ما تريد، لكن هذا لا يغير الحقيقة وراء القصة".

والاتفاق النووي الإيراني، هو اتفاقٌ بين مجموعة (5 + 1) وتضمّ الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا، وبين إيران حول برنامجها النووي.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على قبول القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وتخزينه وإغلاق أو تعديل منشآت في عدة مواقع نووية والسماح بزيارات المفتشين الدوليين لها، مقابل رفع عقوبات مالية عنها.

وكانت مجموعة (5 + 1) تعتقد أن الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2016، ستمنع إيران من تطوير القدرة على تطوير أسلحة نووية.

لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران، بعد أن اعتبر الاتفاق "أسوأ صفقة" واصفاً إياه بـ "المروع والمثير للسخرية".

ورداً على ذلك، بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم فوق المستويات المسموح بها بموجب الاتفاق وقلّصت تعاونها مع المفتشين الدوليين.