سیاسة

السوداني يوعز باتّخاذ إجراءات تفعيل التفاوض مع دول الجوار حول ملف المياه

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رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني- وكالات
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني- وكالات
العراق السوداني دجلة العراق الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أوعز رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا.

جاء ذلك، تزامناً مع بدء وزارة الموارد المائية بدفع إطلاقات مائية من سدود دوكان ودربندخان والموصل باتجاه نهر دجلة، لرفع منسوب النهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، إن "موضوع أزمة المياه متشابك، والجزء الأكبر ضمن المباحثات الخارجية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وكشف "شمال"  أن "وزير الموارد المالية أوصل هذه الصورة لرئيس الوزراء الذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا".

وأضاف "بدأت الوزارة بدأت أمس بدفع إطلاقات مائية من سدود دوكان ودربندخان والموصل باتجاه نهر دجلة لرفع منسوب النهر".

وأكّد  "شمال"  أن "الوزارة مستمرة بحملة إزالة التجاوزات وتأمين الاطلاقات ووصولها لمحافظات البصرة وميسان والمثنى وذي قار".

واعتبر أن "ملف التفاوض على المياه سيادي ومرتبط بالسلطة العليا للدولة"، لافتاً إلى أنه "من الخطأ التصور أن وزارة الموارد المائية هي الجهة الأساسية المعنية بإدارة هذا الملف، إلا أن وزارة المالية تدير الجانب الفني منه".

 

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