منى قهوجي : المكونات مع نظام الدائرة الانتخابية الواحدة

أربیل (كوردستان 24 ) – أكدت منى قهوجي أن التركمان والمكونات بشكل عام يؤيدون إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية بنظام الدائرة الواحدة.

وقالت منى قهوجي ، رئیس كتله‌ الإصلاح التركماني ، لكوردستان 24 اليوم الثلاثاء ، 28 شباط إن " المكون التركماني مستعد للمشاركة في انتخابات إقليم كوردستان وبنظام الدائرة الواحدة .

وتابعت "من المهم مراعاة آراء مكونات إقليم كوردستان بشأن تعديل قانون الانتخابات ،ونشكر الأحزاب السياسية إذا دعمت مطالبنا أثناء صياغة قانون الانتخابات".

وأشارت قهوجي : "أن نظام الدوائر الانتخابية ذي الدوائر الأربع (متعدد الدوائر) ليس في مصلحة المكونات ، لذلك نحن لسنا مع هذا النظام".

هذا وأجتمع مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل لمناقشة سير الانتخابات البرلمانية.

وزار وفد من رئاسة إقليم كوردستان برئاسة فوزي الحريري الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل اليوم ، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24 فإن وفد رئاسة إقليم كوردستان ناقش مسألة إجراء الانتخابات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني اضافة الى بقية الأحزاب السياسية.