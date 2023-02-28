أمن

جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن الإطاحة بأحد أخطر المهربين المطلوبين في البلاد

وأكدت أن "أبطال الجهاز يواصلون بذل المزيد من الجهود والتضحيات لملاحقة كل المطلوبين والمتورطين بتهديد الأمن المجتمعي"
author_image أحمد حاجي
جهاز الأمن الوطني العراقي
جهاز الأمن الوطني العراقي
العراق جهاز الأمن الوطني العراقي الإطاحة أخطر المهربين المطلوبين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بأحد أخطر المهربين والمطلوبين في البلاد.

وقال الجهاز في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد جهد استخباري متميز ومتابعة ميدانية، ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على أحد أخطر المهربين والمطلوبين في العراق المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل والإرهاب".

وأضاف أن "عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة"، لافتاً إلى أنه "تمت إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له".

وأكد أن "أبطال الجهاز يواصلون بذل المزيد من الجهود والتضحيات لملاحقة كل المطلوبين والمتورطين بتهديد الأمن المجتمعي، ولن تتوقف الجهود والعمليات النوعية حتى الوصول الى عراق آمن ومستقر".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف