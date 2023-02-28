جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن الإطاحة بأحد أخطر المهربين المطلوبين في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بأحد أخطر المهربين والمطلوبين في البلاد.

وقال الجهاز في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد جهد استخباري متميز ومتابعة ميدانية، ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على أحد أخطر المهربين والمطلوبين في العراق المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل والإرهاب".

وأضاف أن "عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة"، لافتاً إلى أنه "تمت إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له".

وأكد أن "أبطال الجهاز يواصلون بذل المزيد من الجهود والتضحيات لملاحقة كل المطلوبين والمتورطين بتهديد الأمن المجتمعي، ولن تتوقف الجهود والعمليات النوعية حتى الوصول الى عراق آمن ومستقر".