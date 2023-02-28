الشمري يصل تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

أربيل (كوردستان 24 ) - وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، 28 شباط إلى تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تابعته كوردستان 24 إن "الأخير والوفد المرافق له وصل جمهورية تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث كان في استقباله الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد ابن علي كومان ووزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين".

هذا وتنعقد الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، يوم غد الأربعاء، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.