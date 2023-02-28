التخطيط تحدد النصف الثاني من العام المقبل موعدا لإنجاز مستشفى الشعب

أربيل (كوردستان 24 ) - حددت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء 28 شباط النصف الثاني من العام المقبل موعدا لإنجاز مستشفى الشعب في العاصمة بغداد، مؤكدة أنه سيقدم خدماته لأكثر من 3 ملايين شخص .

وذكرت وزارة التخطيط في بيان، تابعته كوردستان 24 أن "فريق المتابعة الميدانية في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في وزارة التخطيط زار موقع مستشفى الشعب وشخّص عددا من المشكلات التي تعيق إنجاز المشروع، من بينها عدم وجود محطة معالجة ورفع للمجاري، إضافة الى الحاجة لخط ربط كهرباء مستثنى من القطع المبرمج، داعيا الجهات ذات العلاقة الى معالجة هذه المشكلات.

وأضاف البيان، أن "المستشفى سيُسهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستشارية لأكثر من (3) ملايين نسمة في مناطق (الشعب، والبنوك، والقاهرة، وحي أور، وسبع قصور) في العاصمة بغداد، وهو مستشفى متكامل يضم صالات ولادة وكسور وأخرى للطوارئ".

وأشار إلى أن "المستشفى نُفذ على أرض بمساحة تبلغ أكثر من (40) ألف مترا مربعا وبسعة (200) سرير، ويتكون من (6) بنايات، فضلا عن الساحات الخارجية، ومرأب لوقوف السيارات بتصميم معماري مختلف، إضافة إلى بناية دور الأطباء المتكونة من (5) طوابق لسكن الأطباء المقيمين في المستشفى"، مبينا أن نسبة الإنجاز الفعلي للمستشفى وصلت الى نحو 65%.