أمن

بالفيديو | "العرب الوافدون" يصعّدون ضد الفلاحين الكورد في إحدى قرى كركوك

هذا أحدث توتر تشهده المحافظة، المتنازع عليها، بعد هجمات مماثلة شنها الوافدون بهدف الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان كركوك كوردستان العرب الوافدون الفلاحون الكورد

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 اليوم الثلاثاء بعودة التوترات بين "العرب الوافدين" والفلاحين الكورد في إحدى قرى محافظة كركوك.

وهذا أحدث توتر تشهده المحافظة، المتنازع عليها، بعد هجمات مماثلة شنها الوافدون، وهم من خارج كركوك، بهدف الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد.

وقال مراسلنا إن العرب الوافدين هددوا بمهاجمة الفلاحين الكورد في قرية شناغة للاستيلاء على الأراضي، مشيراً إلى أن الوافدين وصلوا بالفعل إلى القرية التي تقع إلى الشمال الغربي من كركوك.

وقبل ذلك، قال مصدر في القرية التي تتبع بلدة سركران إن العرب الوافدين هددوا المزارعين الكورد، ويعتزمون "احتلال أراضيهم".

وتابع "هؤلاء العرب يبيتون نوايا سيئة ويريدون البقاء في القرية واحتلال الأراضي.. وإذا قدموا بالفعل فإن الفلاحين الكورد سيتصدون لهم".

وعلمت كوردستان 24 من مصادرها أن قوة من الجيش العراقي انتشرت في المنطقة لمنع وقوع صدامات بين العرب الوافدين والفلاحين الكورد.

وقال مراسلنا لاحقاً إن الوافدين انسحبوا من القرية.

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