إيطاليا : "إرتفاع ضحايا قارب خشبي  للمهاجرين إلى 64 قتيلاً

أربيل (كوردستان 24 ) - انتشلت فرق الإنقاذ جثة أخرى من البحر اليوم الثلاثاء، 28 شباط ما يرفع عدد ضحايا المأساة الأخيرة للمهاجرين في إيطاليا إلى 64 قتيلاً، حيث حدد الادعاء العام مهربي البشر المشتبه بهم الذين يزعم أنهم حصلوا على 8000 يورو (حوالي 8500 دولار) من كل مهاجر مقابل "رحلة الموت" من تركيا إلى إيطاليا..

وبعثت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني برسالة إلى قادة أوروبيين تطالب فيها باتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لأزمة الهجرة، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة للتعامل معها بجدية وإنسانية هي منع المهاجرين من المخاطرة بحياتهم في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

ولقي ما لا يقل عن 64 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال، حتفهم عندما اصطدم قاربهم الخشبي المكتظ بمياه ضحلة على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من ساحل كالابريا الإيطالي، ليتحطم في وقت مبكر من يوم الأحد وسط أمواج هائجة.

ونجا ثمانون شخصا ويخشى مقتل العشرات، لأن الناجين أشاروا إلى أن القارب كان يقل حوالي 170 شخصا عندما انطلق الأسبوع الماضي من إزمير بتركيا.

وقالت مجموعات إغاثية من موقع الحادث إن العديد من الركاب كانوا من أفغانستان، منهم عائلات بأكملها، ومن باكستان وسوريا والعراق.

وقالت أندريا مورتاتو، من وحدة رجال الإطفاء، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثة واحدة من البحر صباح الثلاثاء، ليرتفع عدد القتلى إلى 64. وأكد المدعي العام في كروتوني جوزيبي كابوتشيا أن المحققين تعرفوا على ثلاثة مهربين مشتبه بهم ، تركي وباكستانيان. يُعتقد أن تركيًا آخر قد نجا أو مات في الحطام. وقالت شرطة الجمارك الإيطالية في بيان إن منظمي العبور دفعوا 8000 يورو (حوالي 8500 دولار) لكل منهم مقابل "رحلة الموت."

ورد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بقوة على تلميحات بأن عملية الإنقاذ تأخرت أو تأثرت بسياسة الحكومة التي تثني مجموعات الإغاثة عن البقاء في البحر لإنقاذ المهاجرين.

المصدر : وكالات